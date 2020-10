NBA, Pippen: “Donovan non è l’allenatore giusto per i Bulls”

Molte squadre hanno deciso di cambiare il proprio capo allenatore per la prossima stagione. Per ora, sono arrivati gli annunci ufficiali di Steve Nash ai Brooklyn Nets, Tom Thibodeau ai New York Knicks, Doc Rivers ai Philadelphia 76ers e Billy Donovan ai Chicago Bulls, mentre altre cinque dirigenze sono ancora alla ricerca del prossimo head coach.

I Chicago Bulls hanno assunto coach Billy Donovan lo scorso 23 settembre. La firma è arrivata pochi giorni dopo l’addio alla panchina degli Oklahoma City Thunder, squadra che Donovan aveva guidato per cinque stagioni. Nei suoi anni ad OKC il coach si è sempre qualificato ai Playoff senza mai però giocare le NBA Finals. Prima di arrivare ad allenare nella lega, l’allenatore, originario di New York ha vinto due titoli di NCAA nei suoi 19 anni da capo allenatore dei Florida Gators.

Ma la scelta della dirigenza Bulls non è stata apprezzata da tutti. Molti addetti ai lavori hanno criticato l’arrivo di Donovan a Chicago, non reputandolo l’uomo giusto per ricostruire una squadra vincente nella Windy City. Critica che è arrivata anche da un grande nome, che da giocatore ha fatto la storia dei Bulls. Stiamo ovviamente parlando di Scottie Pippen. Pippen, intervistato da Chris Cason di Forbes, ha detto:

“Se guardi questa mossa dalla prospettiva di un tifoso, non sono affatto impressionato da quello che hanno fatto. Non credo proprio che siano riusciti a fare un cambiamento decisivo che permetterà di cambiare le sorti della squadra. Mi piace molto Billy Donovan come persona, ma non penso abbia provato qualcosa in NBA, non penso abbia provato di meritare la fiducia e un investimento tale da permettere di costruire qualcosa di importante a Chicago. I Bulls faticano da molti, troppi anni. E io non vedo quale aspetto Donovan possa migliorare nella squadra. Sarà un buon allenatore, forse, ma ce ne sono tanti come lui là fuori. Non ha fatto niente di speciale a OKC da dargli una seconda opportunità. Questa è la mia opinione”