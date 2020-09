NBA Finals, Pippen: “Miami è leggermente favorita”

Stanotte avranno inizio le Finals, l’atto conclusivo della stagione 2019/2020. Alle ore 3 italiane, i Los Angeles Lakers di LeBron James e Anthony Davis sfideranno i Miami Heat di Jimmy Butler per Gara 1 della serie finale. I favori del pronostico pendono, per la stragrande maggioranza, dalla parte dei Lakers. I tre 4-1 rifilati a Portland, Houston e Denver rendono l’idea del potenziale dei gialloviola, guidati da un LeBron James decisissimo a conquistare il quarto titolo personale.

Nonostante i pronostici, c’è invece qualcuno che la pensa nella maniera opposta. E non si tratta di uno qualsiasi. Secondo Scottie Pippen, infatti, ad essere favoriti per la serie finale sono in realtà i Miami Heat, fin qui artefici di un cammino impressionante:

“Sarà una grande serie. Per me Miami è leggermente favorita, credo che la gente stia sottovalutando il loro stile di gioco e l’efficacia che riesce ad avere”

Gli Heat hanno conquistato le Finals con un percorso davvero sorprendente. Dopo aver eliminato i favoriti Bucks di Antetokounmpo e i Boston Celtics, i ragazzi di coach Spoelstra non sono più avversari da sottovalutare. Una sorpresa che, partita dopo partita, è diventata sempre di più una conferma:

“Merito ai Lakers per il loro modo di giocare in difesa, ma credo che Miami sia pronta alla sfida. I loro giocatori hanno molta confidenza, ora. Non voglio togliere nulla ai Lakers e alla decima finale di LeBron, ma non ha ancora dimostrato di saper guidare una squadra da solo. Anthony Davis ha saputo essere, più di lui, un fattore offensivamente. Credo che Miami abbia più frecce al suo arco in attacco”

Sia Heat che Lakers sono giunti alle Finals con un record di 12 vinte e 3 perse. L’attacco dei Miami Heat è più corale, grazie all’efficacia dei vari Butler, Adebayo, Herro, Dragic, Robinson e via dicendo. Quello dei Lakers si basa invece, in gran parte, sull’efficacia di due campioni come James e Davis. Basterà una maggiore varietà offensiva per riuscire a sovvertire i pronostici?

