NBA, Kevin Durant confessa: “È stata dura non giocare”

L’anno prossimo, i Brooklyn Nets partiranno tra i favoriti per vincere l’anello NBA. A loro disposizione tornerà finalmente anche Kevin Durant. Conosciamo tutti il talento straordinario di KD35 e quanto sarà importante per la compagine newyorchese averlo nelle migliori condizioni possibili. L’unica incognita sull’ex stella degli Warriors, infatti, riguarda il suo effettivo recupero: KD ha saltato un’intera stagione e – fino a questo momento – non c’è stata possibilità di testarlo in campo in maniera efficace.

Kevin Durant ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle sue condizioni fisiche e sull’anno appena trascorso:

“È stato un brutto momento ma ora sto meglio. Ma la cosa più brutta di questo infortunio è che ha fermato anche uno dei miei migliori momenti in carriera. Mi sono sempre così divertito a giocare a basket… non poterlo fare per un anno è stata dura. Tuttavia, posso dire di aver avuto tanto tempo per scoprire ulteriormente me stesso. Sono un po’ in conflitto.”

I Brooklyn Nets hanno scommesso tutto su Durant e nessuno, per ora, sa in che condizioni tornerà. Sarà simile allo stesso giocatore che per anni è stato uno dei migliori cinque della Lega? O le scorie del grave problema accusato durante le scorse Finals lo limiteranno? I Nets hanno rischiato, ma se avessero ragione loro, il team potrebbe veramente giocarsela fino in fondo per vincere il primo titolo della storia in casa Brooklyn.

