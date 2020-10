Mercato NBA, Jerami Grant vicino al rinnovo coi Denver Nuggets

Jerami Grant sarebbe vicino a rinnovare coi Denver Nuggets. Alcuni rumors i giorni scorsi lo vedevano già in cerca di un’altra squadra per la prossima stagione, ma la franchigia del Colorado sembra voler mantenere Grant fra le sue fila.

Grant è un giocatore chiave per i Denver Nuggets. Le sue statistiche (12 punti, 1.2 assist e 3.5 rimbalzi) non tengono conto però della sua efficienza effettiva sul parquet. Dopo una regular season giocata al di sopra delle aspettative, Grant si è migliorato ancora di più nei playoff.

Le sue giocate difensive e i suoi canestri sono stati decisivi per passare il turno sia contro gli Utah Jazz che contro i Los Angeles Clippers. Ovviamente, però, i Nuggets per rinnovarlo dovranno fare un sacrificio economico abbastanza importante, visto che il giocatore può chiedere un massimo di 16 milioni l’anno, nel caso rifiutasse la player option. Un contratto sostanzioso come quello di Jerami Grant potrebbe ridurre notevolmente le possibilità di portare un’altra stella in Colorado durante l’offseason.

