Mercato NBA, Victor Oladipo: “Io lontano dai Pacers? Fake news”

Victor Oladipo è stato al centro di numerose voci di corridoio durante le ultime settimane. Via via si era fatta più insistente l’ipotesi di vederlo iniziare la stagione NBA 2020-21 con una canotta diversa da quella degli Indiana Pacers. Nella giornata di ieri la situazione è cambiata: Oladipo ha partecipato a una live sul profilo Instagram del rapper Fat Joe, durante la quale, il giocatore ha smentito le voci che lo davano lontano da Indiana:

“Sono un Pacer. Queste voci che girano su Internet nono so da dove vengano fuori. Sono solo concentrato sul rendere il mio ginocchio pronto per la prossima stagione. Tutti quelli che mi conoscono sanno che do tutto per vincere. Credo che vincere determini chi tu sia in questo gioco.”

Inoltre, le voci, sono state alimentate dalla situazione contrattuale di Oladipo. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e, al momento, non si è ancora parlato del rinnovo. Gli Indiana Pacers, secondo gli addetti ai lavori, avrebbero preferito scambiarlo, in modo da ottenere qualche asset dal suo addio.

Oladipo non ha negato la sua voglia di vincere un titolo NBA. La guardia dei Pacers ha dichiarato di essere pronto per competere e desideroso di vincere:

“Nessuno nega che Charles Barkley sia un grande giocatore, ma, alla fine, voglio essere in grado di mostrare ai miei figli che grande giocatore ero, e per farlo necessito di qualche riconoscimento. Questo è quello che sto facendo. Voglio conquistare qualche trofeo, anzi, ne voglio parecchi.”

