NBA, Indiana offrirà il max contract a Pascal Siakam

Riguardo a Pascal Siakam era il piano fin dalla trade deadline. Da quando gli Indiana Pacers lo avevano strappato dal “suo” Canada. Prenderlo, tenerselo, inserirlo negli ingranaggi e far di tutto per mantenerlo a Indianapolis.E così sembra che sarà. Secondo Shams Charania di The Athletic i vicecampioni della Eastern Conference sarebbero orientati a offrire il massimo contrattuale all’ala grande.

Si tratterebbe di un super-contratto da 245 milioni per 5 anni. Insomma, Rick Carlisle sembra convinto di aver trovato la stella adatta da affiancare a Tyrese Haliburton e al manipolo di giovani che ha sorpreso tutti in questa stagione. Siakam ha registrato una media di 21.3 punti e 7.8 rimbalzi a partita, tirando con il 38.6% da tre dopo il suo arrivo ai Pacers. Soprattutto, ha dato una grossa spinta alla difesa (non certo il punto forte dei gialloblu). Da febbraio, invece, Indiana è risalita in quel fondamentale riassestando la loro efficienza nella media della lega. Ha poi chiuso la stagione con una media di 21.6 punti e 7.5 rimbalzi a partita nella postseason.

Con Siakam che otterrà un max contract e Tyrese Haliburton che (per merito della selezione in una squadra All-NBA) si è guadagnato il supermax grazie alla Rose Rule (30% del salary cap), il roster dei Pacers sarà molto costoso nei prossimi anni. Myles Turner ha un contratto di 19.9 milioni di dollari per la prossima stagione e tra qualche anno ci saranno ulteriori rinnovi salati per giocatori come Andrew Nembhard e Bennedict Mathurin. Tutti problemi che una franchigia in cresxcita affronterà più che volentieri quando sarà tempo. Per ora si godono il successo, tentando di finire il lavoro nelle prossime annate.

