NBA, Pacers, Rick Carlisle commenta timeout non chiamato e schema dell’ultima rimessa

Non si poteva chiedere molto di più agli Indiana Pacers in Gara 3 stante l’assenza di Tyrese Haliburton. Ne è ben consapevole Rick Carlisle, che difende sin dal principio della conferenza stampa lo sforzo e l’applicazione messi in campo dai suoi ragazzi. Dal punto di vista tecnico le scelte non hanno pagato:

“Beh, sei in transizione dopo un errore con 9-10” rimasti sul cronometro. Mi fido del fatto che i giocatori riescano a creare un tiro migliore rispetto [a quello che riuscirei a disegnare io] chiamando timeout. È una situazione di gioco.”

Per quanto concerne l’ultima rimessa, che ha innescato uno schema di chiara ispirazione NFL, Carlisle si è limitato a qualche battuta con il giornalista.

Aaron Nesmith almost sent Game 3 to overtime 😳 CELTICS WIN A THRILLER, TAKE 3-0 LEAD. pic.twitter.com/Y3BBSk88gl — NBA (@NBA) May 26, 2024

Di seguito il suo commento:

“Volete che vi consegni il nostro playbook? È una giocata che abbiamo da un due anni circa, un’idea venuta a Mike Weinar. L’abbiamo usata in un paio di circostanze. Se dovesse ripresentarsi l’occasione spero in un esito positivo.”

