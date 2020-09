NBA, Paul Pierce: “I giocatori di oggi hanno paura di LeBron James, noi no”

Affrontare LeBron James, uno dei giocatori più forti della storia NBA, non è certamente un lavoro facile. Tanto più se sei un giovane giocatore, approdato da pochi anni nella lega. Lo strapotere fisico della stella dei Los Angeles Lakers viene spesso evidenziato quando può ‘volare’ in campo aperto per concludere al ferro, spartendo una sorte di timore reverenziale verso i suoi colleghi più giovani. Ebbene, Paul Pierce, ex leggenda dei Boston Celtics e attuale opinionista televisivo, ha ‘criticato’ la timidezza dei giocatori di oggi con il nativo di Akron:

“I giocatori di oggi hanno paura di LeBron James. Se vedono LeBron in piedi di fronte a loro, sono spaventati. Durante i miei anni, noi non avevamo paura di lui.”

Paul Pierce says players today are scared of LeBron "My era is out the league, we weren’t afraid of LeBron." (🎥 ESPN) pic.twitter.com/CEg6DWVOsJ — NBA Central (@TheNBACentral) September 26, 2020

Pierce, con queste parole, non ha però voluto indicare con precisione quali fossero gli atleti coinvolti nel suo discorso, ma tutti gli indizi sembrano portare a Denver, avversaria dei Lakers in queste finali di Western Conference. I Nuggets, che sono anche una delle squadre più giovani della NBA, attualmente sembrano non aver ancora trovato una soluzione efficace contro LeBron. Vedremo se con le spalle al muro, la compagine del Colorado avrà nuovamente la forza di un comeback che sarebbe leggendario. Ancora una volta.

