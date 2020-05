NBA, Perkins rivela: “LeBron James e Paul Pierce si odiano da tempo”

Kendrick Perkins, ex giocatore NBA tra le altre di Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, durante una intervista rilasciata ai microfoni di ESPN, ha raccontato un aneddoto curioso che ha incrinato per la prima volta (e sembra in maniera definitiva) i rapporti tra LeBron James e Paul Pierce. Da ricordare come il centro sia stato compagno di squadra di entrambi e che l’aneddoto è da individuarsi durante la preseason del 2004 quando Celtics e Cavaliers si affrontarono per prepararsi alla regular season.

In quella particolare partita, sembra che Pierce abbia perso il controllo, sputando verso la panchina avversaria e scatenando, nel post-match, attimi di nervosismo tra le due squadre. Questo il racconto di Perkins:

“Paul Pierce cominciò a parlare un sacco in direzione della panchina dei Cavs, arrivando a sputare verso LeBron e gli altri che erano seduti lì. Una totale mancanza di rispetto. Da quel momento in poi LeBron James e Paul Pierce si odiano e non si parlano, nemmeno oggi”

La Lega, successivamente all’episodio di cui sopra, ai tempi prese provvedimenti nei confronti del capitano dei Boston Celtics, multandolo con 15.000 dollari. Ma quel che è ancor più certo è che LeBron e Pierce da quel momento non si sono più chiariti.

