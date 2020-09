Rumors NBA, permanenza ai Nuggets in bilico per Millsap

Le possibilità di vedere Paul Millsap in casacca Denver Nuggets anche la prossima stagione pare diventare sempre più flebile. A mettere in dubbio la permanenza dell’ala delle pepite è Kendra Andrews, che in un articolo per The Athletic si è chiesta quale sarà il futuro della franchigia del Colorado.

Millsap – a Denver dal 2017 – andrà in scadenza di contratto in questa sessione di mercato, liberando ampio spazio salariale in casa Nuggets. Il giocatore infatti in questa stagione ha percepito oltre 30 milioni di dollari. Cifra con cui la franchigia può pensare di cercare un free agent subito o tenere spazio per il 2021, quando molti big vedranno scadere i propri contratti.

Il lungo infatti, nonostante in questi anni sia stato uno delle colonne portanti della squadra del Colorado, ha una carta di identità che segna 35 anni, con conseguente logorio fisico che è diventato evidente nei playoff appena disputati. L’ex Hawks non è mai riuscito ad andare oltre i 15 punti, andando in doppia cifra soltanto in 4 incontri. Statistiche completamente opposte a quelle dello scorso anno, quando nella postseason aveva viaggiato ad oltre 15 punti di media, chiudendo 4 volte in doppia doppia.

A questo si aggiunge il miglioramento evidente di Michael Porter Jr. Il giovane infatti si è dimostrato determinante in molti incontri dei playoff e se riuscisse a completare la sua trasformazione in ala piccola, il ruolo di Millsap diventerebbe marginale.

Unica possibilità di permanenza in canotta Nuggets, secondo la giornalista, sarebbe quella di “accontentarsi” di un contratto al minimo salariale da veterano. In questo caso Denver potrebbe contare su un giocatore di esperienza a poco prezzo. Un futuro, quello della franchigia del Colorado, che passerà anche e soprattutto dai rinnovi dei giocatori in scadenza. I ragazzi di coach Malone quest’anno hanno dimostrato di poter lottare coi migliori, ma manca ancora qualcosa.

Scegliere come gestire i rinnovi di Millsap, ma anche di Plumlee, dirà molto di quelle che saranno le ambizioni dei Nuggets per la prossima stagione.

