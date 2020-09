La partita di questa notte rimarrà per sempre impressa nella mente di Jayson Tatum, vero e proprio trascinatore dei Celtics nella vittoria per 121-108 contro i Miami Heat. Oltre alla vittoria che ha riaperto i giochi, Jayson Tatum torna a casa con ben due record.

Con i 31 punti, 10 rimbalzi e 6 assist di questa notte, Tatum è l’unico giocatore nella storia NBA a giocare 5 partite di post-season in carriera con più di 25 punti, 10 rimbalzi e 5 assist prima di aver compiuto 23 anni.

Jayson Tatum is the only player in NBA history with 5 career postseason games with 25+ pts, 10+ ast & 5+ ast before turning 23 pic.twitter.com/P3Yrozmp0q — Max Lederman (@Max_Lederman) September 26, 2020

Un’impresa che non era riuscita a giocatori come LeBron James, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson. Ma questo non è l’unico record della serata per Tatum. La prestazione di questa notte è stata la sua ottava partita consecutiva dove ha segnato più di 20 punti, la ventiseiesima della sua carriera ai Playoff.

17 in the quarter for Jayson Tatum, 27 for the game. It's his 8th consecutive 20+-point game, the 26th of his playoff career. Putting him in pretty good company. pic.twitter.com/L2LT563eK1 — Sean Grande (@SeanGrandePBP) September 26, 2020

Tutti elementi che rendono ancor più memorabile la serata dei Boston Celtics: Tatum & Co. andranno a Gara 6 per portare la serie in parità. Uno dei fattori determinanti per la vittoria sarà la mentalità con cui i Celtics scenderanno in campo.

È stata la voglia di sacrificio e di dare il massimo a regalare la vittoria a Boston, come spiega lo stesso Tatum ai microfoni della NBA nel post-partita:

“Nell’ultima partita non siamo stati, io per primo, abbastanza aggressivi. Oggi non volevo commettere lo stesso errore. Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro, abbiamo dato il 100% sul campo. Dopo la sconfitta volevamo reagire, darci un’altra possibilità e così è stato”

“Leave it all on the floor.”@jaytatum0 discusses his mindset after the Game 5 win. NBA Playoffs Press Conferences Presented by #ATT pic.twitter.com/8x3t4DbfKG — NBA (@NBA) September 26, 2020

Tra i fautori della vittoria di Boston non c’è solo Jayson Tatum, ma anche Jaylen Brown con i suoi 28 punti, 8 rimbalzi e 2 assist, Theis (15 pt.-13 rb.-1 ast.) e Kemba Walker, autore di 15 punti, 2 rimbalzi e 7 assist.

