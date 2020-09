La vittoria ottenuta nella notte dai Boston Celtics ha riacceso una luce fioca in questa serie, stoppando un fondamentale match point per i Miami Heat.

Chi non ha ancora digerito questa sconfitta è Bam Adebayo, che parlando ai microfoni del post gara, ha riconosciuto le sue responsabilità nella sconfitta della squadra.

Ho giocato di merda, ben al di sotto dei miei standard. Non posso che prendermi la responsabilità di questa sconfitta. Non è colpa dei miei compagni di squadra, non è colpa degli allenatori. Sono solo io il colpevole. Non ho difeso come so fare. Non credo di essere stato all’altezza dei miei compagni. Oggi mi sento un passo indietro a loro. Non si deve ripetere mai più. Devo mettermela alle spalle. In casi come questo la mia mentalità mi dice sempre di cercare di essere il migliore per i miei compagni.