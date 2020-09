La sconfitta in Gara 4 contro i Lakers per 114-103 ha lasciato qualche polemiche, soprattutto quella di coach Mike Malone sui tiri liberi concessi ai gialloviola. All’allenatore di Denver non è passata inosservata la statistica di fine partita dove si leggeva 35 tiri liberi per i Lakers e 23 per i Nuggets.

Mercoledì anche Frank Vogel, allenatore di LA e collega di Malone, aveva sollevato un problema simile durante la conferenza stampa con i giornalisti, rispondendo così:

“Stiamo affrontando i falli attraverso i canali appropriati della lega”

Secondo i Lakers molti dei falli subiti da James non vengono fischiati. Per questo motivo hanno chiesto alla lega di fare più attenzione. Una mossa che non è piaciuta a Mike Malone che, sarcasticamente, ha risposto così:

“Penso che dovrò passare anche io attraverso i canali appropriati, come hanno fatto loro: vediamo se riusciamo a capire come ottenere altri tiri liberi. Ne hanno tirati 35, noi 23. Penso che, a fine partita, Jamal Murray abbia attaccato il canestro un paio di volte dove sembrava esserci il contatto. Guarderemo i filmati e invieremo le nostre clip, poi contatteremo la NBA e faremo notare i nostri punti. Non ho idea se stasera siano influenzati o meno attraverso i canali appropriati, ma la NBA fa un ottimo lavoro di ascolto: spero che nella prossima partita forse alcuni di quei falli vengano chiamati”

Nuggets coach Mike Malone: "I'm going to have to go through the proper channels like they did to get some more free throws." — Mark Medina (@MarkG_Medina) September 25, 2020

Al termine della partita, Malone era scontento sia per il risultato finale che per le varie decisioni arbitrali. Ma ora è acqua passata ed è tempo di pensare a Gara 5.

I Nuggets si trovano sotto 3-1, proprio come era successo sia contro Utah che contro i Clippers: Denver vuole ripetere l’impresa, ma avrà bisogno dei migliori Murray e Jokic.

Leggi anche:

LeBron James: “Non posso essere stanco, dobbiamo vincere”

Playoff NBA: i Lakers vincono e vanno avanti 3-1, Finals a un passo!

NBA, tante novità in casa Atlanta Hawks