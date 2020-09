C’è tanta delusione in casa Miami Heat dopo la sconfitta di questa notte contro Boston: i Celtics si sono imposti per 121-108, riaprendo la serie portandola sul 3-2. Un’occasione sprecata da Miami, con Adebayo che si è assunto la responsabilità della sconfitta. Un gesto che però trova in disaccordo Jimmy Butler.

Come riporta ai giornalisti nel post-partita, per Butler la sconfitta non è il risultato della brutta prestazione del singolo, ma di tutta la squadra:

“Sicuramente non è colpa sua, capiamo la sua frustazione ma non è lui l’unico responsabile. Tutta la squadra è responsabile: nessuno stava giocando nel modo in cui avremmo dovuto, nessuno stava giocando per vincere”

Heat’s Jimmy Butler on Bam Adebayo taking blame for ECF Game 5 loss to Celtics: “It’s definitely not on him. It’s on us as a whole. We all understand that. No one was playing the way we’re supposed to play, the way we have to play for us to win.” pic.twitter.com/rYtSBOMZG2 — Ben Golliver (@BenGolliver) September 26, 2020

Bam Adebayo ha terminato la partita con 13 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, mentre Jimmy Butler con 17 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Il top scorer degli Heat è stato Goran Dragic grazie ai suoi 23 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, mentre l’eroe di Gara 4 Tyler Herro chiude con 14 punti, 3 rimbalzi e 1 assist.

Una sconfitta che, secondo Jimmy Butler, preparerà meglio Miami a Gara 6, in programma nella notte tra domenica e lunedì, dove ci sarà la possibilità di chiudere la serie:

“Loro hanno attaccato sin da subito, non abbiamo fatto il possibile per impedirglielo ed è andata così. Ma per domenica saremo pronti, abbiamo capito quali sono gli errori da non commettere e sono sicuro che giocheremo per vincere. Ci riguarderemo la partita di oggi e domenica dovremo giocare come sappiamo fare, solo così possiamo vincere”

La partita di domenica notte è un punto di svolta per entrambe le compagini: Miami, forte del vantaggio della serie, può staccare il pass per le Finals NBA mentre Boston, con Jayson Tatum in gran forma, vogliono portare la serie in parità e, magari, compiere un’impresa.

Leggi anche:

NBA, che nottata per Jayson Tatum vittoria e record

NBA, Bam Adebayo: “La responsabilità di questa sconfitta è solo mia”