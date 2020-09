La vittoria di questa notte sui Miami Heat ha ridato ai Boston Celtics di riaprire la serie: 121-108 e serie sul 3-2. Domenica si giocherà Gara 6 ma, per il momento, i Celtics si godono il momento, soprattutto Brad Stevens che, al termine della partita, risponde a tutte le critiche subite in questi giorni.

Intervistato da Sean Grande, il coach dei Celtics ha risposto così a tutte le persone che hanno criticato il suo lavoro:

“Tutti possono dire ciò che vogliono, io sto facendo del mio meglio per assicurarmi che la squadra arrivi in un’ottima posizione. Non guardo il risultato, preferisco concentrarmi sul modo in cui giochiamo: ci sono cose che non puoi controllare e altre invece sì, come la preparazione alla partita e la mentalità. Mi sento bene con questa squadra”

I asked Brad Stevens about all the criticism he's been getting during the series…

— Sean Grande (@SeanGrandePBP) September 25, 2020