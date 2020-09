NBA, i Warriors non sceglieranno LaMelo Ball

Dopo aver concluso la stagione con un record di 15 vittorie e 50 sconfitte, i Warriors hanno la seconda scelta assoluta al prossimo Draft NBA. Il Draft è in programma per il 18 novembre, dopo che la lega ha voluto spostarlo più avanti per dare tempo alle squadre di visionare i talenti. Di giovani promettenti ce ne sono tanti, ma la top 3 dovrebbe ricadere su Anthony Edwards, LaMelo Ball e Anthony Wiseman.

Ma insider dei Dubs, ha parlato della possibile scelta al Draft dei Warriors, e di come essa non dovrebbe ricadere sul più giovane di casa Ball. Il giornalista americano ha intervistato uno scout NBA di una squadra della Western Conference, il quale ha voluto rimanere anonimo:

“Sarei davvero sorpreso se i Warriors dovessero scegliere LaMelo. Semplicemente non ha senso, e per molti motivi. Quello che rende grande il gioco di LaMelo è la sua visione di gioco e la sua abilità nei passaggi, ma non sarà facile per lui riuscire a sviluppare queste sue abilità nella Bay Area. Golden State non passerà LaMelo solo per il padre. Ma ti dico una cosa: sono sicuro che non aiuti certamente la squadra”

Letourneau ha anche detto che – se Golden State sceglierà di draftare un playmaker al prossimo Draft NBA – più probabilmente la dirigenza preferirà andare su altri nomi, come quello di Tyrese Haliburton da Iowa State e del francese Killian Hayes. Ma i Dubs difficilmente preferiranno una guardia a un altro ruolo. Il backcourt dei Warriors infatti è già formato da due grandissimi nomi, quello di Steph Curry e quello di Klay Thompson.

Un altro giocatore di cui i Warriors sembrano interessati è Deni Avdija, giovane ala israeliana in uscita dal Maccabi Tel Aviv. L’altra grande possibilità che hanno i Warriors è quella di scambiare la scelta, magari insieme a qualche giocatore, per far arrivare un’altra grande stella nella Bay Area.

