NBA, spostato il Draft 2020: si terrà il 18 novembre

Il prossimo Draft 2020 si terrà ufficialmente a novembre, il 18 per l’esattezza. È questa la decisione presa dalla NBA. A riportare la notizia è Mark Medina di USA Today.

The NBA formally moves the Draft to Nov. 18, but says in a statement "the date remains subject to change as circumstances warrant."

— Mark Medina (@MarkG_Medina) September 16, 2020