NBA, rivelate le possibili scelte al Draft dei Golden State Warriors

Grazie al possesso della seconda scelta assoluta al prossimo draft, i Golden State Warriors hanno la grande possibilità di migliorare il proprio roster in vista della prossima stagione. Secondo Kevin O’Connor di The Ringer, gli Warriors potrebbero conservare la loro scelta oppure fare una trade con altre squadre. Stando ad alcuni rumors, i Dubs sarebbero interessati ad Anthony Edwards, ma quest’ultimo sarebbe oggetto di interesse anche per i Timberwolves, detentori della prima assoluta.

Secondo O’Connor gli Warriors sarebbero alla ricerca di un’ala:

“Secondo gli addetti ai lavori, gli Warriors sarebbero interessati a scegliere un’ala. Questo potrebbe significare Edwards, che però non rappresenta ancora una certezza assoluta a questo punto della sua giovane carriera.”

Nonostante Edwards possa non ancora essere pronto per la NBA, non si può negare che abbia le caratteristiche per diventare una futura star. Un’altra possibile scelta sarebbe rappresentata da Deni Avdija:

“Avdija rappresenterebbe una scelta molto logica, in quanto è un’ala con una grande esperienza alle spalle e notevole doti di playmaking. Queste caratteristiche sposano in pieno lo stile Warriors.”

Sebbene non esista alcuna certezza su che scelta gli Warriors opteranno al draft, ciò che è davvero sicuro è che Golden State si trova in una situazione molto vantaggiosa rispetto ad altre avversarie. Se al completo, Golden State sarebbe sicuramente una delle squadre favorite per il titolo la prossima stagione, l’aggiunta di una giovane stella potrebbe solamente giovare alla loro causa.

