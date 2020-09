NBA, Marcus Smart: “Tre giorni di pausa sono una benedizione”

Pronti via e nelle Finals di Eastern Conference i Miami Heat assestano un doppio colpo ai danni dei Boston Celtics, i quali con orgoglio rimangono a galla portando a casa gara-3. Una vittoria cruciale per riaprire la serie e continuare a sperare nella rimonta. Per di più, la franchigia capitanata da coach Stevens ha finalmente ritrovato, dopo oltre un mese, Gordon Hayward: fuori a causa di un infortunio alla caviglia, il numero 20 ha riassaporato il campo per circa 30 minuti, mettendo a referto 6 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 3 palle rubate. Dettagli che contribuiscono a rivitalizzare l’anima dei Celtics.

Al corpo, invece, ci pensano i tre interi giorni di pausa che separano gara-3 da gara-4. Giorni definiti da Marcus Smart una panacea:

“Per noi sono una benedizione. E poi abbiamo nuovamente in gruppo Gordon Hayward.”

Il classe ’94, selezionato con la sesta scelta assoluta al Draft 2014, ha aggiunto queste parole ai microfoni del South Florida Sun Sentinel:

“Più a lungo dobbiamo stare fermi sapendo di essere sotto 2-1 nella serie, più benzina si aggiunge al fuoco della consapevolezza di entrare in campo per vincere gara-4.”

Proprio Marcus Smart, al termine di gara-2, si era reso protagonista di urla e litigi all’interno dello spogliatoio, sui quali si è espresso così:

“Siamo una famiglia e le famiglie combattono. Succede spesso, soprattutto in una famiglia come la nostra che sta insieme da molto tempo.”

Gara-4 è oramai alle porte e, si prospetta uno spettacolo.

