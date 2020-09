Cifra record per la Rookie card firmata da Antetokounmpo

Al Draft 2013, i Milwaukee Bucks si aggiudicarono un ragazzo venuto dalla Grecia, allora diciannovenne, piuttosto alto e con un talento ancora leggermente grezzo. Una vocazione per il basket destinata a sbocciare e, così è stato. La crescita della società è avvenuta di pari passo con quella fisica e spirituale di Giannis Antetokounmpo, premiata non a caso con il titolo di Most Improved Player nel 2017, e se oggi i Bucks competono ad alti livelli, devono ringraziare sopratutto la loro stella.

Il greco, nella sua stagione da Rookie, datata 2013/2014, concluse con una media di 6.8 punti e 4.4 rimbalzi. Quelle statistiche sono solo un ricordo, dato che oggi viaggia a numeri ben più alti: 29.5 punti, 13.6 rimbalzi e 5.6 assist le medie dell’ultimo anno, che gli sono valse il secondo titolo consecutivo di MVP della regular season. Un’esplosione che lo ha reso l’atleta più rappresentativo del suo paese, un mentore per molti ragazzi e un pezzo raro e pregiato per tutti i collezionisti.

Come riportato da TMZ Sports, infatti, un maniacale raccoglitore ha sborsato la cifra mozzafiato di 1.812 milioni di dollari per accaparrarsi la Rookie card firmata dallo stesso Giannis Antetokounmpo. Somma che è entrata di diritto nell’albo dei primati.

BREAKING: The Giannis Logoman card was purchased for a modern day basketball record of $1.812 million by @onlyaltofficial, which also bought the previous record holder, the $1.8M LeBron card, six weeks ago. pic.twitter.com/gXnut9OOFg

— Darren Rovell (@darrenrovell) September 21, 2020