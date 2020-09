NBA, Kemba Walker loda Boston: “Abbiamo un’ottima chimica di squadra”

I Boston Celtics, nel weekend, hanno riaperto la serie. Dopo essere stati sotto 0-2 contro i Miami Heat, i Celtics hanno vinto Gara 3, dopo la famosa sfuriata di Smart nel corso dell’appuntamento precedente. Infatti, i Celtics, durante il match di sabato scorso, sono rimasti avanti nel punteggio dal primo all’ultimo quarto, arrivando a toccare un vantaggio massimo di 20 punti negli ultimi 12 minuti.

Nella vittoria in Gara 3 si è finalmente fatto vedere con continuità anche Kemba Walker, criticato per le pessime prestazioni in Gara 2. Il play ha concluso la partita con 21 punti con il 50% da 3, 6 rimbalzi e 3 assist). Nel post-partita lo stesso Walker ha rilasciato qualche dichiarazione riguardo la chiave del successo. Queste le sue parole:

“Ogni team va incontro a delle difficoltà. Ho sempre saputo che noi abbiamo un’ottima chimica di squadra. Amiamo stare fra di noi e amiamo giocare fra di noi”.

Successivamente ha rilasciato qualche parola sull’incidente in gara 2 nello spogliatoio:

“Come ho detto prima, abbiamo un’ottima chimica di squadra. Siamo anche molto competitivi e vogliamo dare il massimo ad ogni match. Ci siamo aiutati molto questa sera e siamo riusciti a portare il team alla vittoria”.

LEGGI ANCHE:

NBA, Lillard sicuro: “LeBron James si aspettava i Clippers in finale di Conference”

NBA, Brown e Tatum sulla vittoria di Boston dopo gli urli di Gara 2

NBA, le parole di Gordon Hayward al termine di Gara 3