I Los Angeles Lakers, nella notte, hanno avuto la meglio sui Denver Nuggets grazie ad un game winner magistrale realizzato da Anthony Davis. Chi si aspettava un tiro clutch da parte di LeBron James è rimasto deluso, ma coach Vogel ha disegnato con consapevolezza l’uscita dall’arco di AD che, a differenza di quanto visto nel corso della stagione contro Brooklyn, ha realizzato la bomba del sorpasso e della vittoria.

Tra coloro che hanno festeggiato in maniera energica il buzzer beater di Davis c’è, ovviamente, anche LeBron James. Il numero 23 dei gialloviola ha commentato in questo modo il gesto del suo compagno di squadra:

Lakers’ LeBron James on close relationship w/ Anthony Davis: “I’m happy to be here with him to give him any advice or for him to lean on me. To be completely honest, in the second half, s—, I leaned on him and he brought us home.” pic.twitter.com/sbAS7iv0Wv

