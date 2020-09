NBA, le parole di Gordon Hayward al termine di Gara 3

6 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 30 minuti. Questo il bottino di Gordon Hayward registrato durante la vittoria in Gara 3 dei suoi Boston Celtics contro i Miami Heat. Il rientro dell’ala alle operazioni ha permesso alla compagine allenata da Brad Stevens, di accorciare lo svantaggio nella serie contro gli Heat. Coincidenza o meno, riavere Hayward in squadra è un toccasana per tutti: dai compagni di squadra, al coaching staff che può vantare una nuova soluzione offensiva.

Il giocatore aveva dovuto abbandonare la bolla a metà agosto, dopo aver subìto un infortunio piuttosto serio alla caviglia durante Gara 1 contro i Philaldelphia 76ers. Dopo una riabilitazione di un mese, ora Hayward può festeggiare il suo rientro con una bella vittoria. Queste le parole dell’ex stella di Utah:

“I primi 5 minuti sono stati i più difficili, perché praticamente non avevo mai giocato 5-vs-5 dall’infortunio. Ora sono stanchissimo, e la caviglia fa un po’ male, ma anche se non mi sento al 100% penso di poter gestire la situazione e dare il mio contributo. Uscire ancora dalla bolla per seguire la nascita di mio figlio? Sono riuscito a stare tanti giorni con mia moglie durante l’infortunio, siamo stati insieme a casa a Indianapolis e ne abbiamo discusso molto. Entrambi ci fidiamo tantissimo dei medici a cui ci siamo rivolti per cui tutto dovrebbe andar bene: può partorire in ogni momento, ma abbiamo deciso che la cosa migliore per me è restare qui a Orlando e dare una mano ai miei compagni. Quando tornerò nostro figlio potrebbe già essere nato, e io potrei essermi perso l’evento, ma abbiamo deciso di fare così.”

Una buona notizia per i tifosi di Boston.

Leggi anche

Playoff NBA, gara 3 va a Boston, dominio Celtics!

Mercato NBA, gli Indiana Pacers incontrano coach Mike Brown

Playoff NBA, Rondo supera Michael Jordan nella classifica degli assist