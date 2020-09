Nella notte i Los Angeles Lakers hanno vinto Gara 2 contro i Denver Nuggets in un finale ‘wild’. L’eroe della serata per i gialloviola è senza dubbio Anthony Davis. Il lungo, infatti, ha realizzato il tiro della vittoria – dall’arco – ad una manciata di secondi dal termine. Schema perfetto quello disegnato da coach Frank Vogel, il quale ha affidato il game winner nelle mani di Davis. Nel post-partita sono quindi arrivate le dichiarazioni del giocatore ai microfoni di ESPN:

“La gente parla di me, mettendo in dubbio le mie capacità poiché non ho mai giocato una partita in questo punto di Playoff. Sono pronto per questo? Volevo prendermi tutti quei tiri pesanti. Fa parte della storia delle partite. Voglio prendermi i tiri decisivi, voglio fare giocate importanti. L’ultimo tiro? In quel momento potevamo vincere o morire a causa mia. Ma ho fatto canestro. Questo è il motivo per cui i Lakers mi hanno portato qui, ossia per fare giocate decisive. Giusto un attimo prima che interrompessero la stagione abbiamo giocato contro i Brooklyn Nets: ho preso il tiro da una posizione simile, ma l’ho sbagliato. Mi è subito tornato in mente quell’episodio. Ero molto insoddisfatto di me stesso. dell’errore e LeBron mi ha detto: ‘Sarai condannato per sempre a convivere con l’idea che questi tiri toccherà prenderli a te. L’importante è che continui a farlo con la stessa convinzione’. Ed è successo.