NBA, Lillard sicuro: “LeBron James si aspettava i Clippers in finale di Conference”

Nonostante la netta eliminazione in 5 gare contro i Los Angeles Lakers, il rispetto di Damian Lillard verso LeBron James rimane altissimo. L’asso dei Portland Trail Blazers, insieme a ESPN, ha commentato la postseason che sta vivendo il numero 23 gialloviola da autentico dominatore. Almeno per ora. I Lakers hanno un record di 9-2 in questi Playoff NBA, e niente e nessuno sembra poter mettere i bastoni tra le ruote alla squadra allenata da Frank Vogel. L’ultimo ostacolo, in ordine cronologico, sono i Denver Nuggets. Un team decisamente atipico e difficile da decriptare. Ma Lillard è convinto che i Lakers riusciranno a trovare una soluzione:

“Chi sarà l’uomo decisivo contro Denver? Penso LeBron. Contro di noi nella prima partita, è stato come se avesse la capacità di controllare ogni caso, e poi con il procedere della serie, è diventato sempre più un problema per noi. Nel secondo round è stato lo stesso. Lo vedi fare stoppate in rimonta e cose del genere… è stato dominante anche in quel caso.”

Poi sulle reali possibilità dei gialloviola di poter arrivare alle Finals NBA, Lillard ha detto:

“Entrando in questa serie, penso che LeBron probabilmente si aspettasse di vedere i Clippers. Non che stia guardando Denver dall’alto in basso, ma credo che ora sia convinto di avere ancora più chances di poter raggiungere le finali.”

Infine, la chiosa sul titolo MVP assegnato a Giannis Antetokounmpo, con Lillard che è sempre stato dalla parte di LeBron. Già lo scorso marzo, il play di Portland si era espresso in questo modo:

“In questa stagione penso che il titolo di Most Valuable Player lo meriti LeBron. I Lakers sono la squadra numero 1 ad Ovest, sono stati costanti tutto l’anno, e per lui giocare in quel modo a quell’età è clamoroso… stessa cosa se si considera la pressione su ogni piccola cosa fa. Per me è lui l’MVP.”

