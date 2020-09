NBA, Charles Barkley sicuro: “Antetokounmpo deve fare come Jordan”

Sono tempi duri in Wisconsin. I Bucks erano i favoriti per scalare la Eastern Conference e raggiungere le NBA Finals. Ma il loro percorso è finito quando hanno trovato sulla loro strada i Miami Heat. Un netto 4-1 che ha condannato la squadra di Giannis Antetokounmpo.

Ora i Bucks devono decidere cosa fare del loro futuro: la loro priorità è sicuramente rifirmare la stella greca, ma non hanno ancora ufficializzato un accordo. Non sono pochi i rumors di un possibile addio, con molte franchigie alla finestra, pronte a buttarsi a capofitto per avere nella propria squadra Antetokounmpo. Tuttavia, Charles Barkley ha consigliato a Giannis di rimanere a Milwaukee e di seguire l’esempio di alcuni grandi giocatori come Michael Jordan e Dirk Nowitzki. L’ex leggenda NBA non vorrebbe vedere Anteto andare in un altro team già competitivo, come han fatto LeBron e KD in passato, per avere più chance di vincere il titolo.

The Greek Freak, di recente, è stato nominato MVP della Lega, premio già vinto una volta in carriera. Antetokounmpo sarà di fronte ad una difficile decisione questa estate: provare a vincere coi Bucks o cambiare team per mettersi un anello al dito il prima possibile? Il mondo NBA attende quella che sarà la decisione più importante della sua carriera.

