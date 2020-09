NBA, Isiah Thomas: “LeBron James è l’Einstein del Basket”

Isiah Thomas, leggenda della NBA, ha elogiato LeBron James, in particolare il suo QI cestistico. Durante un’intervista a Sport Illustrated, la leggenda dei Detroit Pistons ha rilasciato parole al miele per la star dei Los Angeles Lakers:

“Guardate alle radici delle leggende, ai loro allenatori, e vedrete come, filosoficamente, si è formata la loro grandezza. Kareem, Magic, Bird, Jordan, me stesso, guardate ai nostri allenatori del college e da professionisti, conoscerete il modo in cui abbiamo imparato a giocare. LeBron James è uscito dalla high school. Chi è stato il suo maestro? LeBron ha una mente geniale per il basket, per questo mi riferisco a lui come l’Einstein del basket.”