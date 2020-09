Mercato NBA, gli Indiana Pacers considerano Billy Donovan per il ruolo di head coach

Gli Indiana Pacers stanno considerando Billy Donovan come capo allenatore per la prossima stagione. Il nome di Donovan non è l’unico sul taccuino della dirigenza dei Pacers. Secondo Shams Charania di The Athletic, l’ex coach di OKC sarebbe uno dei maggiori candidati. Ecco le parole del giornalista riguardo i colloqui tra le due parti:

“L’ex coach degli Oklahoma City Thunder Billy Donovan è stato a colloquio con i Pacers la scorsa settimana. Gli Indiana Pacers si aspettano di parlare con una lista di 12 candidati, tagliare la metà dei candidati, e poi condurre dei colloqui faccia a faccia.”

Donovan si è recentemente separato dagli Oklahoma City Thunder, dopo la sconfitta in Gara 7 contro i Rockets. Il suo contratto era giunto al termine e le due parti hanno deciso di non prolungarlo. Nei cinque anni passati ai Tunder, Donovan Ha potuto allenare grandi campioni ed è sempre giunto ai playoff.

Gli Indiana Pacers hanno terminato la stagione regolare al quarto posto ad est, venendo eliminati dai Miami Heat durante l’ultima postseason. Dopo la sconfitta, coach Nate McMillan è stato sollevato dall’incarico, nonostante la possibilità di restare un altro anno sulla panchina dei Pacers. McMillan ha senza dubbio ottenuto buoni risultati in questi anni, ma, come per Donovan, la franchigia ha deciso di cambiare.

I Pacers non sono l’unica squadra interessata a Billy Donovan. Anche i Bulls e i 76ers sono a caccia di un nuovo capo allenatore. L’ex OKC è finito terzo nella corsa al titolo di Allenatore dell’Anno, quindi è normale che faccia gola a molte franchigie.

