NBA, Nick Nurse diventerà uno degli allenatori più pagati della lega

Nelle ultime due stagioni, uno degli allenatori che ha maggiormente lasciato il segno è stato sicuramente l’head coach dei Toronto Raptors, Nick Nurse.

Nurse, recentemente ha firmato un contratto pluriennale in seguito al quale guadagnerà più di 8 milioni di dollari a stagione. Secondo il giornalista di The Athletic, Shams Charania, questo contratto renderebbe il coach dei Raptors uno degli allenatori più pagati dell’intera NBA.

La scorsa stagione Nurse ha guidato Toronto alla conquista del suo primo titolo NBA, diventando così il nono allenatore esordiente a vincere il titolo. In questa stagione, nonostante i Raptors siano stati fermati dai Celtics alle semifinali della Eastern Conference, Nurse è stato premiato come Coach of the Year.

Il nativo dell’Iowa ha inoltre superato Dwane Casey come allenatore più vincente della storia dei Raptors nei playoff.

