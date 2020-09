Dopo la grande rimonta ai danni dei Clippers, i Denver Nuggets si devono arrendere ai Lakers in Gara 1 della finale della Western Conference. LeBron James e Anthony Davis si aggiudicano il primo round per 126-114: molti di questi punti sono arrivati dai tiri liberi, ben 27 realizzati su 37. Una statistica che non è passata inosservata, neanche a Jamal Murray.

Come riporta ESPN Murray, autore di 21 punti, 1 rimbalzo e 5 assist, ha parlato al termine della partita della disparità con cui ci sono state le chiamate. Nel secondo quarto ai Nuggets sono stati fischiati contro 16 falli, con Jokic, Millsap e lo stesso Murray con tre falli personali ciascuno. Una statistica che, secondo Murray, non deve preoccupare Denver:

Whistled for 16 fouls in 2nd quarter, Jamal Murray says Nuggets have to fight through calls as the inexperienced team. “They want to talk about every call, have full conversations and try to manipulate what happens…We know we're the younger team.” https://t.co/Et4IgHUBwV

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) September 19, 2020