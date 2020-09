NBA, Dwyane Wade: “Spoelstra merita più rispetto”

Erik Spoelstra è senza dubbio l’artefice di una delle squadre più belle di questa stagione. Nessuno avrebbe mai immaginato, ad inizio regular season, che i Miami Heat potessero essere a sole due gare dalle Finals NBA. Per gli Heat la stagione è già da considerarsi un enorme successo.

Tuttavia ad alcuni componenti della franchigia non viene ancora data la giusta riconoscenza. Infatti secondo Dwyane Wade, leggenda dei Miami Heat coi quali ha vinto ben 3 titoli, a Spoelstra non viene ancora riconosciuto il suo grande valore. Queste le parole di Wade rilasciate a Anthony Chiang di Miami Herald:

“Non gli viene dato ancora la giusta riconoscenza per ciò che ha fatto. Ma già lo sapete che a Spoelstra queste cose non interessano. Se non fosse stato un buon coach non sarebbe certamente qui. Sappiamo tutti com’è Pat Riley, è molto esigente con gli altri. Non sarebbe ancora su quella panchina. Ora sta facendo un ottimo lavoro”.