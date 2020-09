NBA, Charles Barkley: “Kemba Walker deve iniziare a giocare”

Stanotte ci sarà gara 3 della Eastern Conference Finals. Dopo due gare, i Miami Heat conducono la serie per 2-0 con il team guidato da Brad Stevens che non potrà più sbagliare un colpo. La sconfitta in Gara 2 si è fatta sentire, tanto che i giocatori dei Celtics sono arrivati quasi alle mani nella locker room durante il post-partita.

Ci si aspetta una reazione d’orgoglio da parte della compagine biancoverde. Uno su tutti, Kemba Walker, il quale sta giocando una pessima serie contro gli Heat. Charles Barkley, leggenda della NBA ed ora analista sportivo per TNT, ha dichiarato che se Boston vuole veramente battere i Miami Heat, Kemba dovrà per forza di cose fare un salto di qualità. Queste le sue parole:

“Kemba Walker deve giocare meglio, semplicemente questo. È un veterano, è un All Star. I Celtics lo hanno firmato per di più cento milioni per provare a competere per il titolo. Ora non sta giocando per niente bene. È giunto il momento di iniziare a giocare per lui. Una delle responsabilità di essere una stella è che non ti puoi nascondere. Non puoi sparire nei match”.