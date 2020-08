Come un fulmine a ciel sereno, coach Nate McMillan è stato licenziato dagli Indiana Pacers. La notizia, data in anteprima dal solito Adrian Wojnarowski di ESPN, assume contorni ancor più strani se si pensa al fatto che lo scorso 12 agosto era stato annunciato il rinnovo annuale dell’allenatore. Ebbene, a quanto pare il front office dei Pacers ha cambiato idea dopo aver assistito allo sweep per 4-0 subìto nel primo turno i Miami Heat. A ‘giustificare’ parzialmente l’eliminazione c’è anche da considerare l’assenza prolungata di Sabonis, il quale non è riuscito a recuperare in tempo dal suo infortunio.

Queste sono state le parole di Kevin Pritchard, presidente delle basketball operations dei Pacers, il quale ha ringraziato Nate per il lavoro svolto:

“A nome della famiglia Simon e dell’organizzazione Pacers, vorrei ringraziare Nate per i suoi anni con la squadra. Questa è stata una decisione molto difficile da prendere per noi, ma riteniamo che sia nel migliore interesse dell’organizzazione andare in una direzione diversa. Nate e io abbiamo passato momenti belli e momenti brutti ed è stato un onore lavorare con insieme per 11 anni (in Indiana e Portland).”

Nel corso delle quattro stagioni in cui ha rivestito il ruolo di capo-allenatore, gli Indiana Pacers, nonostante la perdita di Paul George nell’estate del 2017, si sono costantemente dimostrati competitivi, centrando sempre la qualificazione ai Playoff.

Secondo quanto riporta lo stesso Woj, Indiana andrà prepotentemente su coach Mike D’Antoni non dovesse rinnovare il suo contratto con Houston. A seguire ci sono i nomi di Ty Lue, inseguito da mezza NBA, e Kenny Atkinson.

