Doc Rivers sarà l’allenatore dei Clippers anche per la prossima stagione. Dopo l’eliminazione per mano dei Denver Nuggets, tra gli addetti ai lavori si parlava di un suo possibile addio. Rumors che, però, non trovano fondamento visto che, come scrive Chris Haynes per Yahoo Sports, Rivers gode della fiducia di tutti i giocatori, Leonard su tutti. Sarebbe, dunque, prematuro un divorzio dai Clippers.

Yahoo Sources: A portrait inside the Los Angeles Clippers’ collapse where frustration, lack of chemistry and getting on the same page was an ongoing obstacle. https://t.co/1G8TP2Z9zc pic.twitter.com/ZLRdbVXjn2 — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 16, 2020

I Clippers, con l’arrivo di Leonard e di Paul George, erano tra le favorite per la conquista del titolo NBA: corsa all’anello stroncata dai Nuggets di Murray e Jokic. Una sconfitta che brucia, ma che non può mettere i discussione il valore di Rivers.

Nel corso della sua carriera da coach, partendo dai Magic, passando per Boston fino a oggi, Doc Rivers ha collezionato 943 vittorie contro le 681 sconfitte, score che lo mette all’undicesimo posto nella classifica NBA degli allenatori con più partite vinte nella regular season.

Con la vittoria al primo turno Playoff sui Dallas Mavericks, Rivers era tornato per la prima volta alle semifinali di Conference dal 2015.

Criticato per il modo di aver gestito la serie, Rivers l’anno prossimo ripartirà dai due totem George e Paul, cercando però di correggere gli errori commessi questa stagione. Uno di questi è l’alchimia tra i giocatori, come ha spiegato Lou Williams:

“Il talento ci ha salvati in alcuni momenti della serie, ma non c’era alchimia tra di noi: senza quella non basta il talento”

Un obiettivo mancato da parte dei Clippers che, però, non vogliono considerarlo un anno fallimentare. La delusione, indubbiamente, è tanta ma i giocatori sanno che, insieme a Doc Rivers, possono ripartire.

