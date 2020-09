I Sacramento Kings non centrano l’accesso ai Playoff da 14 stagione: nonostante l’ultima abbia lasciato buone sensazioni per il futuro, la società vuole cambiare qualcosa nell’assetto dirigenziale. Per questo sta per arrivare da Houston Monte McNair.

L’attuale vice General Manager dei Rockets ricoprirà a Sacramento il ruolo di presidente delle operazioni di basket, come scrive Shams Charania per The Athletic.

The Sacramento Kings are hiring Houston Rockets assistant GM Monte McNair as new head of basketball operations, sources tell me and @sam_amick. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 17, 2020

Un ruolo importante, soprattutto perché dovrà plasmare la squadra intorno al talento più cristallino dei Kings: De’Aaron Fox. McNair che dovrà valorizzare anche gli altri due talenti dei texani Buddy Hield e Bagley III.

Entrato nell’organico dirigenziale dei Rockets nel 2007 come analista, McNair è stato promosso a vice GM nel 2018. Un ruolo importante, ma adatto a lui, come spiega Daryl Morey, GM dei Rockets:

“Le sue capacità analitiche e la sua capacità di lavorare con il nostro staff tecnico è stato un fattore chiave dei nostri successi in questi anni. È un professionista serio e molto preparato”

McNair sembrerebbe il sostituto ideale di Vlade Divac, dimessosi lo scorso 15 agosto. I Kings avevano sondato il terreno per altri profili, tra cui Sachin Gupta dei Minnesota Timberwolves, il vice GM di Miami Adam Simo e Calvin Booth, General Manager dei Nuggets.

Sarà compito dunque di McNair risollevare le sorti dei Kings, desiderosi di invertire questo trend negativo e tornare a giocare la post-season.

Con uno score di 31 vittorie e 41 sconfitte, i Kings hanno chiuso al dodicesimo posto in classifica: una situazione che, per ora, non mette in discussione l’operato di Luke Walton, alla sua prima stagione in Texas.

Come riporta Clutchpoints.com, McNair potrebbe non essere l’unico nuovo innesto dirigenziale in casa Kings: rimane ancora viva la pista Sachin Gupta.

