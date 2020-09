NBA, George: “Sapevamo che non sarebbe per forza arrivato il titolo”

È una delusione cocente, quella che alberga negli ambienti dei Clippers. Avanti 3-1 e ad un solo passo dalle Western Conference Finals, dal derby coi cugini gialloviola, i ragazzi allenati da Doc Rivers si sono fatti rimontare dai Nuggets perdendo ben tre partite di fila.

Nel post-partita, Paul George ha voluto calmare le turbinose acque che stanno travolgendo lo spogliatoio, tempestato di critiche e attacchi da ogni parte. I Clippers, freschi del suo arrivo e di quello di Kawhi Leonard, erano dati da molti come i favoriti per il titolo:

“Più chimica ci sarà in questo gruppo, meglio sarà. Penso che l’unica costante di questa stagione sia che non abbiamo trascorso abbastanza tempo tutti insieme”

“Il punto del discorso è che noi non siamo stati all’altezza di questa aspettativa. Credo che tra di noi sapessimo che questa non era una stagione da ‘titolo o niente’. Possiamo solo migliorare se staremo insieme più tempo”

Anche Lou Williams ha parlato di poca chimica di squadra:

“Avevamo aspirazioni di titolo, avevamo il talento per vincerlo. Non abbiamo avuto la chimica di squadra per farlo”