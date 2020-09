NBA, Marc Gasol potrebbe tornare in Europa?

Potremmo aver assistito giorni fa all’ultima partita NBA di Marc Gasol. Secondo Eurohoops, il centro dei Toronto Raptors starebbe seriamente pensando ad un ritorno nel Vecchio continente.

Essendo ormai terminato il suo contratto con la franchigia canadese, Gasol entrerà in free agency in autunno. Per via del suo talento e della sua esperienza, di certo alcune squadre NBA proveranno a corteggiarlo, ma un nutrito novero di motivazioni familiari potrebbe gravare sulla decisione finale. La situazione sanitaria in Spagna sembra preoccupare non poco il catalano, che potrebbe pertanto rinunciare ai lucrativi contratti americani per ritornare a casa.

Il vincitore del premio NBA di “Miglior Difensore” dell’anno 2012-2013, oggi trentacinquenne, potrebbe fare gola a molte squadre di alto livello Eurolega. Se la scelta di cuore dovesse incontrare un’offerta economica decorosa, il futuro del giocatore potrebbe essere a Barcellona, città dove è cresciuto e squadra per la quale ha già giocato dal 2003 al 2006.

Leggi anche:

NBA, Jamal Murray: “Ecco il segreto delle mie prestazioni nella bolla”

NBA, George: “Sapevamo che non sarebbe per forza arrivato il titolo”

NBA, Kawhi Leonard: “Non abbiamo una buona chimica di squadra”