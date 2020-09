La NBA ha annunciato i due quintetti All-Rookie 2019/20: Ja Morant guida il primo, insieme a Zion Williamson dei Pelicans e da Kendrick Nunn dei Miami Heat. Nel secondo, invece, spiccano i nomi di Tyler Herro, Terence Davis dei Raptors e Coby White, guardia dei Chicago Bulls.

Come riporta la lega sui propri canali ufficiali, Ja Morant, fresco vincitore del ROY, ha ricevuto 100 punti su 100 per l’inclusione nella prima squadra. Oltre a Morant, i Grizzlies verranno rappresentati anche da Brandon Clarke (92 punti per lui): con questi due, Memphis torna a essere la squadra con più giocatori nel primo quintetto della NBA All-Rookie dal 2001/02, ai tempi di Gasol e Battier.

Kendrick Nunn, invece, è il primo giocatore degli Heat nominato dal 2008/09, quando fu selezionato Michael Beasley. Completano il quintetto Zion Williamson (87 punti) ed Eric Paschall di Golden State, con 28 punti.

La selezione di giornalisti ed emittenti che ha votato si è basata sulle partite della stagione regolare, quelle giocate fino all’11 marzo. Non sono state prese in considerazione le partite di seeding, quelle dal 30 luglio al 14 agosto.

Votazione che vede nel secondo quintetto Tyler Herro (69 voti), Terence Davis (36 voti) e Coby White con 74. Completano il quadro Rui Hachimura con 54 voti e P.J. Washington (72 punti).

The voting results for the 2019-20 NBA All-Rookie Team: pic.twitter.com/dr8RqKGuKt — Travonne Edwards (Blk Tray) (@Travonne) September 15, 2020

Molti gli esclusi dai due quintetti, tra cui RJ Barrett dei New York Knicks, Michael Porter Jr. dei Denver Nuggets, Darius Garland dei Cavs e Matisse Thybule di Philadelphia.

Questi i migliori quintetti tra le matricole secondo la NBA, dove in cima c’è sempre Ja Morant.

