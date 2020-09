Niente da fare per Giannis Antetokounmpo. Il greco non sarà della partita in Gara 5 contro i Miami Heat. Ad annunciare la sua esclusione è stato Shams Charania di The Athletic. Il giocatore paga il doppio infortunio alla caviglia destra subìto durante i due precedenti appuntamenti nella serie. In Gara 4, Antetokounmpo ear uscito dopo soli 11 minuti di gioco in cui aveva realizzato 19 punti e catturato 4 rimbalzi.

Bucks star Giannis Antetokounmpo is out for Game 5 vs. Miami with right ankle sprain, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 8, 2020

La compagine del Wisconsin è così attesa ad un nuovo miracolo, ossia vincere senza la sua stella più luminosa per continuare a sperare in una rimonta che sarebbe clamorosa. Milwaukee, lo ricordiamo, si trova in svantaggio nella serie con il risultato di 1-3. La squadra di Budenholzer vuole regalarsi un nuovo match per dare l’opportunità di giocarsi un’eventuale Gara 6 con Giannis, ma prima c’è da superare la nottata. E non sarà facile.

