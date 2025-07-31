La NBA torna in Europa e rende note le partite per i prossimi 3 anni

La NBA ha annunciato oggi che i Memphis Grizzlies e gli Orlando Magic disputeranno partite di regular season a Berlino, giovedì 15 gennaio 2026, e a Londra, domenica 18 gennaio 2026. La lega ha inoltre comunicato che il ciclo di partite di regular season in Europa proseguirà nel 2027 con appuntamenti a Manchester e Parigi, e nel 2028 con sfide in programma a Berlino e Parigi.

NBA in Europa: dove si giocheranno le partite

Le partite si giocheranno rispettivamente alla Uber Arena (Berlino), alla The O2 (Londra), alla Co- op Live (Manchester) e all’Accor Arena (Parigi). Le date e le squadre coinvolte nelle partite del 2027 e del 2028 saranno annunciate in prossimità dell’inizio delle stagioni NBA 2026-27 e 2027-28. L’NBA Berlin Game 2026 presented by Tissot sarà la 14a partita NBA disputata in Germania dal 1984, nonché la prima gara di regular season nella storia della lega nel Paese. L’NBA London Game 2026 presented by Tissot rappresenterà invece la 19a partita NBA giocata nel Regno Unito dal 1993 e la 10a sfida ufficiale di regular season disputata a Londra. La partita in programma a Manchester nel 2027 segnerà il ritorno dell’NBA in città per la seconda volta, dopo l’evento del 2013, e sarà la prima gara di regular season disputata lì. La sfida di Parigi nel 2027 sarà invece la 16a partita NBA giocata in Francia dal 1991 e la 6a gara ufficiale di regular season disputata nella capitale francese.

I Grizzlies, che prenderanno parte alla loro quinta e sesta partita NBA in Europa – le prime in assoluto a Berlino e Londra – schierano tra i protagonisti Ja Morant (due volte NBA All-Star), Jaren Jackson Jr. (due volte All-Star e Defensive Player of the Year 2022-23), il due volte campione NBA Kentavious Caldwell-Pope, i membri del 2024-2025 Kia NBA All-Rookie First Team Zach Edey e Jaylen Wells, oltre alla 11a scelta assoluta del Draft 2025, Cedric Coward.

I Magic, alla loro quarta e quinta apparizione in Europa (prima volta a Berlino, terza a Londra dopo il 1993 e il 2016) e 14a e 15a uscita fuori da Stati Uniti e Canada, avranno nel loro roster Paolo Banchero, All-Star NBA nel 2024, i fratelli tedeschi Franz e Moritz Wagner, il giovane talento 2 tedesco Tristan da Silva, Jalen Suggs (All-Defensive Second Team 2023-2024) e Desmond Bane (All-Rookie Second Team 2020-2021).

