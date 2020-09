Playoff NBA: tutto facile per Boston in Gara 5! I Clippers vanno avanti 2-1 nella serie

Boston Celtics 111-89 Toronto Raptors (Boston avanti 3-2)

I Celtics sono andati a mezzo secondo dal portarsi sul 3-0 in questa serie di Playoff NBA. La tripla di Anunoby e la successiva sconfitta in Gara 4 hanno invece ribaltato la situazione, con i Raptors in grado di capovolgere l’inerzia della serie a proprio favore. Gara 5 è quindi uno di quei pivotal games da cui può dipendere l’intera serie.

Boston, ben conscia di ciò, mette in campo fin dal primo quarto le sue armi migliori, difesa su tutto. Toronto segna infatti solamente 11 punti, pareggiando il minimo di franchigia di punti segnati in una partita Playoff.

I Celtics non lasciano scampo agli avversari e se dietro chiudono tutto, in avanti riescono a piazzare un parziale da 18-5 che indirizza la sfida. L’artefice principale di questo parziale è Jaylen Brown, che apre le danze con una tripla e segna poi 7 punti in 8 minuti, compresa questa schiacciata:

Boston, nel secondo quarto, esplode anche offensivamente. Piazza un altro parziale da 14-0 e segna ben 37 punti, portandosi addirittura sul +27. Alla ripresa delle ostilità prima Walker con un lay-up e poi ancora Brown dalla media distanza allungano fino a +30, il massimo vantaggio della serata. Per i Celtics è poi tutta accademia fino alla fine della partita.

Il miglior marcatore di serata e Jaylen Brown, con 27 punti, 18+10 rimbalzi per Tatum. Molto imprecisi i Raptors: 6/14 VanVleet, 3 su 11 Anunoby, 6 su 15 Powell. L’appuntamento per Gara 6 è per dopodomani, dove i Raptors saranno faccia a faccia con l’eliminazione.