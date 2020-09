I Boston Celtics hanno vinto per 111-89 contro i Toronto Raptors, portando la serie sul 3-2 a loro favore. Una sconfitta che ha avuto ripercussioni sui nervi, già tesi per l’andamento della partita, di Kyle Lowry e Serge Ibaka.

A pochi minuti dal termine del terzo quarto, Lowry ha commesso un fallo personale su Jayson Tatum, mandandolo sulla linea del tiro libero. Non contento della decisione arbitrale, il numero 7 Raptors ha protestato con gli ufficiali di gara, prendendosi anche un fallo tecnico. È in quel momento che Ibaka è intervenuto, prendendosela con il compagno:

Serge Ibaka had a moment of frustration with Kyle Lowry after that technical. Said “come on man, we’re losing!” While gesturing to the scoreboard. Fred VanVleet spoke to him seemingly to calm him down. Celtics bench started cheering pic.twitter.com/meqQjeI10E

A calmare gli animi ci ha pensato Fred VanVleet che, al termine della partita, ha spiegato a The Sport Networks l’accaduto:

VanVleet on this interaction: "Kyle had his moment with the refs, Serge had his moment with Kyle, and then we moved on, moved past it. It happens – brothers, there's a lot at stake, a lot on the line. Those type of things are gonna happen, but it wasn't as bad as it looked." https://t.co/kE7vjzCP2u

— Josh Lewenberg (@JLew1050) September 8, 2020