NBA, Nikola Jokic: “Il gioco dei Clippers è molto falloso”

I Los Angeles Clippers hanno preso il vantaggio nella serie contro i Denver Nuggets per 2-1, nonostante un dominante Nikola Jokic, autore di 32 punti, 12 rimbalzi e 8 assist. Il difensore di Jokic, Ivica Zubac ha avuto difficoltà per tutta la partita, venendo inoltre espulso dopo 22 minuti.

Non è mancata perciò la critica di uno dei veterani losangelini. Patrick Beverley, che ha definito il giocatore serbo, un simulatore.

“Jokic presenta lo stesso tipo di, non direi problema, presenta lo stesso gioco di Doncic. Sanno quando simulare, o buttarsi, facendo pressione sugli arbitri e facendogli chiamare parecchi falli. Credo che Zubac abbia fatto un grande lavoro, nonostante l’espulsione, abbiamo vinto.”

La risposta di Nikola Jokic non è tardata ad arrivare, dimostrando come in realtà i Clippers abbiano tirato più liberi nel corso dell’intera partita.

“Cosa significa simulare? Hanno avuto 26 liberi e noi solo 10, ho solo chiamato all’arbitro un fallo.” “Devi sapere quando essere aggressivo, quando utilizzare il fisico. Spesso è un vantaggio che non tutti sanno utilizzare, e probabilmente loro hanno più esperienza di noi in queste situazioni, questo è tutto.”

Il coach dei Nuggets, Mike Malone, ha dichiarato in seguito che il problema della sua squadra è stata la difesa. Un altro elemento a deludere in gara 3, è stato Murray, che ha avuto difficoltà soprattutto al tiro, con solo 5-17 dal campo. Per lui tanta frustrazione, che lo ha portato a prendersi tanti tiri, nonostante non fosse nella posizione migliore.

