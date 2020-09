NBA, Giannis Antetokounmpo ancora in dubbio per Gara 5

Tra poche ore andrà il scena Gara 5 tra Miami Heat e Milwaukee Bucks con la sfida che potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti più importanti. Giannis Antetokounmpo, infatti, è stato classificato come ‘questionable’, ossia in dubbio, in vista del match. Il greco nel precedente appuntamento ha sofferto una distorsione della caviglia destra durante i primi minuti del secondo quarto, problema che potrebbe costringerlo a rimanere ai box. L’allenatore dei Bucks, Mike Budenholzer, nella giornata di ieri ha rilasciato un aggiornamento sulla superstar:

“Giannis, come abbiamo detto, riceve cure 24 ore su 24, e sta facendo tutto il possibile per rendersi disponibile.”

Antetokounmpo è stato in dubbio anche in vista di Gara 4, sempre a causa di una precedente distorsione alla caviglia destra, accettando però di scendere in campo con i suoi compagni di squadra e rischiare un nuovo infortunio. Vedremo se Milwaukee riuscirà a recuperare il suo uomo di punta. Nel frattempo la compagine del Wisconsin dovrà cercare di portarsi a casa una nuova W per evitare una clamorosa eliminazione.

