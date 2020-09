NBA: Magic Johnson duro con i Los Angeles Lakers dopo la sconfitta in gara 1

C’è molto disappunto che circonda i Los Angeles Lakers dopo la pesante sconfitta in gara 1 per mano degli Houston Rockets e di un James Harden apparso in grande forma.

L’ex stella della franchigia losangelena Earvin Magic Johnson è rimasto decisamente deluso dalla prestazione della squadra ed ha affidato a twitter l’analisi della partita:

“I Lakers non hanno avuto energia, hanno giocato piano e sono stati battuti in entrambi i lati del campo già dai primi minuti della partita.”

Insomma secondo Magic i gialloviola non sono mai stati in grado di competere e hanno alzato troppo presto la bandiera bianca.

Johnson ha poi continuato:

“James Harden è stato spettacolare segnando 36 punti contro i Lakers e non abbiamo una risposta per questo.”

Magic ha infine concluso affermando:

“I Lakers è bene che realizzino presto che gli Houston Rockets non sono i Portland Trail Blazers”

I Los Angeles Lakers hanno così perso consecutivamente due partite d’esordio di serie playoff, dopo la sconfitta contro Portland, seguita da 4 vittorie consecutive, ci si aspetta da LeBron e compagni una risposta immediata.

