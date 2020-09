Mike Malone: “La NBA si deve vergognare: niente famiglia per noi coach!”

L’allenatore dei Denver Nuggets, Mike Malone, ha lanciato un messaggio forte alla NBA in merito ai suoi protocolli che impediscono ai coach di poter ospitare la propria famiglia all’interno della bolla di Orlando a differenza di altre categorie di colleghi come giocatori e arbitri. Queste le parole di Malone rilasciate ai giornalisti:

Mike Malone – "Today is day 60. The players have families here, which they deserve. The referees are allowed to bring 1 guest, which is great. The coaches are not allowed to bring anybody. I say shame on you NBA. This is crazy, I miss my family… It's criminal in nature." pic.twitter.com/1GVd2biflV

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) September 4, 2020