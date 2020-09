Partiamo da un assunto: nessuna squadra nella storia dei Playoff NBA ha mai rimontato una serie partendo da 0-3 di svantaggio. Ecco perché credere nella rimonta dei Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo è davvero difficile. Nella notte è arrivata una nuova, incredibile, sconfitta contro i Miami Heat di Jimmy Butler costruita in un imperioso quarto quarto da 40-13. Scioccante.

Nel post partita sono quindi arrivate le parole dell’attuale MVP della Lega, il quale ha provato a dare una spiegazione all’ennesimo KO, cercando poi di lanciare un messaggio positivo a tutta la squadra per poter credere nel miracolo di una rimonta:

“Se c’è una squadra che può battere una squadra quattro di fila, siamo noi. Possiamo sicuramente essere noi. Dobbiamo credere in noi stessi. Non dobbiamo farlo partita per partita, ma giocata dopo giocata. Dobbiamo crederci.”