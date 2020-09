NBA: Draymond Green sostiene che i centri dovrebbero tifare Los Angeles Lakers

Dopo le parole dure di Magic Johnson anche Draymond Green ha parlato dei Los Angeles Lakers, e lo ha fatto su Twitter.

Il lungo dei Golden State Warriors ha parlato della considerazione dei centri NBA in relazione alla serie che vede proprio i Lakers sfidare gli Houston Rockets.

Draymond Green ha infatti affermato:

“Tutti i grandi centri che non si chiamino Joel Embiid, Karl Anthony Towns e Nikola Jokic dovrebbero tifare fortemente per i Lakers in questo momento. Se Houston vincesse questa serie questo influirebbe negativamente sulla considerazione del valore dei lunghi nella lega.”

L’ “orso ballerino” sostiene che, in una serie nella quale in una delle due squadre (Houston) manca un vero e proprio centro, la sconfitta dei losangeleni, che al contrario possono vantare più di un lungo vero e proprio in squadra, porterebbe a rivalutare fortemente l’importanza dei lunghi nella lega.

Sicuramente il back-court dei Rockets nella prima partita della serie ha svolto un lavoro egregio, bisognerà vedere se Harden e compagni troveranno continuità.

