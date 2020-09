Ex giocatori NBA criticano Antetokounmpo per non aver difeso su Butler

Subito dopo la sconfitta in Gara 1 contro i Miami Heat, a Giannis Antetokounmpo è stato chiesto se avesse fatto presente a Mike Budenholzer la volontà di marcare direttamente Jimmy Butler nelle azioni finali del match. La risposta del greco al giornalista in questione è stata piccata:

“Perché mi stai chiedendo questa cosa? Faccio quello che mi chiede il coach”

Giannis, on if he asked to defend Jimmy Butler in crunch time: “I’ll do whatever the coach tells me to do” pic.twitter.com/40kbhe0NIp — Dime (@DimeUPROXX) September 1, 2020

Nessuna marcatura diretta sulla stella degli Heat, il quale, per contro, ha chiuso il primo matchup con i Bucks segnando la bellezza di 40 punti, suo career high in postseason. La risposta di Anteto ai giornalisti non è passata inosservata, anzi ha attirato le attenzioni di diversi ex giocatori NBA, attualmente osservatori esterni.

Richard Jefferson, ad esempio si è rivolto in questa maniera verso il fresco DPOY di questa regular season:

“Il giornalista ti ha chiesto quella cosa perché tu sei il difensore dell’anno e Jimmy ha sparato 40 punti, ossia il suo career high nei Playoff NBA. La mia domanda è: perché gli hai chiesto perché ha fatto quella domanda?”

Anche Isaiah Thomas si è sentito in dovere di correggere il comportamento di Antetokounmpo. L’ex Boston Celtics è stato critico anche nei confronti dell’approccio del greco, sostenendo come i migliori talenti difensivi della lega avrebbero apprezzato la sfida di poter marcare Butler in un momento caldo della partita:

“In qualità di competitore e DPOY è compito tuo accettare quell’incarico e marcare il migliore dell’altra squadra. So che Marcus Smart, Avery Bradley, Kawhi (Leonard) avrebbero detto, ‘Lo marco io!'”

Nel corso della partita, ad occuparsi della guardia avversaria, ci hanno provato Khris Middleton e George Hill, evidentemente senza troppo successo. Jimmy ha infatti chiuso la partita con un ottimo 13/20 dal campo. Miami si trova ora avanti 1-0 nella serie e mercoledì notte ci sarà il secondo appuntamento. Giannis è atteso al pronto riscatto.

