NBA, nuovo massimo in carriera ai playoff per Jimmy Butler

I suoi compagni di squadra gli avevano chiesto di vincere la partita, lui li ha ascoltati ed ha eseguito. Il lui in questione è Jimmy Butler, protagonista indiscusso del successo dei Miami Heat sui Milwaukee Bucks, in Gara 1 nella semifinale della Eastern Conference.

Per l’ex Chicago Bulls sono stati 40 i punti messi a referto, nuovo massimo in carriera ai playoff, di cui ben 14 segnati nell’ultimo quarto. Una prestazione maiuscola, da leader che Butler ha commentato così:

“Mi sentivo come se avessi raggiunto un livello superiore nel quarto periodo. Devo riuscire a giocare a questo livello anche nelle prossime partite ma qualora non ci dovessi riuscire abbiamo molti ragazzi in grado di farlo”